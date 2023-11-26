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Дуэн выиграл Гран-при Абу-Даби Формулы-2, Пуршер финишировал шестым и стал чемпионом

Дуэн выиграл Гран-при Абу-Даби Формулы-2, Пуршер финишировал шестым и стал чемпионом
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Сегодня, 26 ноября, состоялась основная гонка Гран-при Абу-Даби Формулы-2, которая стала заключительной в сезоне-2023. Её побудителем стал гонщик «Виртуози Рейсинг» Джек Дуэн. Второй результат показал пилот «АРТ Гран-при» Виктор Мартинс. Третьим финишировал пилот «Премы» Фредерик Вести, претендовавший на титул до последнего этапа.

Перед заключительной гонкой двое пилотов сохраняли шансы на победу в чемпионате: Фредерик Вести из «Премы» и Тео Пуршер из «АРТ Гран-при». Пилоты находились на разных стратегия и несмотря на то, что Вести после своего пит-стопа удалось опередить Пуршера, 20-летний француз обеспечил себе чемпионский титул, финишировав 6-м.

Формула-2. Гран-при Абу-Даби. Гонка (топ-10):

1. Джек Дуэн («Виртуози Рейсинг») — 33 круга.
2. Виктор Мартинс («АРТ Гран-при») +3,8.
3. Фредерик Вести («Према») +22,4.
4. Аюму Иваса («ДАМС») +26,2.
5. Тео Пуршер («АРТ Гран-при») +27,6.
6. Деннис Хаугер («МП Моторспорт») +28,3.
7. Артур Леклер («ДАМС») +29,0.
8. Исак Хаджар («Хайтек») +30,0.
9. Куш Майни («Кампос Рейсинг») +33,1.
10. Джек Кроуфорд («Хайтек») +36,2.

Формула-2 2023. Этап 14, Абу-Даби, ОАЭ
Гран-при Абу-Даби. Гонка 2 (33 круга)
26 ноября 2023, воскресенье. 12:15 МСК
Окончено
1
Джек Дуэн
Invicta Virtuosi Racing
56:03.879
2
Виктор Мартинс
ART Grand Prix
+3.874
3
Фредерик Вести
Prema Racing
+22.485
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