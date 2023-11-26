Баньяя вновь стал чемпионом MotoGP после столкновения Мартина с Марком Маркесом
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Пилот «Дукати» итальянец Франческо Баньяя стал победителем чемпионата мира по мотогонкам MotoGP в сезоне-2023.
Баньяя завершает сезон на первом месте после того, как его ближайший преследователь в личном зачёте испанец Хорхе Мартин столкнулся с соотечественником Марком Маркесом на шестом круге гонки Гран-при Валенсии.
Для 26-летнего Баньяи титул стал вторым в карьере. Впервые он выиграл чемпионат в 2022 году. Выступает же в MotoGP с 2019-го, в дебютном сезоне заняв 15 место.
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