Citroën Себастьена Лёба, на котором он выиграл восемь этапов WRC, продали за € 713 тыс.

На аукционе RM Sotheby’s, который состоялся в Мюнхене, ушли с молотка два гоночных автомобиля, на которых выступал легендарный раллист Себастьен Лёб. Одним из них стал Citroën DS3 WRC 2011 года, который обошёлся покупателю в € 713 750.

Citroën DS3 WRC 2011 года Фото: rmsothebys.com

В общей сложности в Citroën построили 13 таких DS3 WRC, и выставленный на торги экземпляр в общей сложности завоевал 11 побед на этапах чемпионата мира по классическому ралли. Восемь из них завоевал Лёб — на этой DS3 WRC он в том числе первенствовал на Ралли Монте-Карло в 2012 и 2013 годах. Также за рулём этой машины гонки WRC выигрывали Дани Сордо и Крис Мик.

Peugeot 3008 DKR Фото: rmsothebys.com

На аукцион также была выставлена Peugeot 3008 DKR, которая дважды занимала третьи места на ралли «Дакар». В 2017 году в топ-3 на ней финишировал Сириль Депре, а двумя годами позже его результат повторил Лёб. Кроме того, в различных ралли-рейдах на этой 3008 DKR выступал Халид Аль-Кассими. Лот продан за € 195,5 тыс.

Себастьен Лёб и Peugeot 3008 DKR Фото: rmsothebys.com

Отметим, что самым дорогим лотом мюнхенского аукциона стала Ferrari 365 GTS/4 Daytona Spider — автомобиль 1973 года выпуска купили более чем за € 3 млн.