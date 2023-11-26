«Я пытался его пропустить, а он в меня врезался!» Норрис — о контакте с Пересом

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал итоги Гран-при Абу-Даби.

«Не могу сказать, что я доволен. Я просто ожидал немного большего в плане темпа, но у нас его не было. Немного обидно.

Я надеялся, что темп будет немного выше и мы сможем атаковать тех, кто впереди. Не то чтобы они были намного быстрее, просто десятая часть на круге, две десятые на круге, и этого было достаточно, чтобы они остались впереди.

Так тяжело. Но я всё равно доволен, потому что не думаю, что мы могли бы добиться большего.

Мы немного проиграли на пит-стопе. Мог ли я опередить Джорджа? Возможно. Но это мало что изменило бы. Мы сделали то, что должны были сделать как команда, и это самое главное.

Контакт с Пересом? Я пытался его пропустить, а он в меня врезался! Я не знаю, что он делал, немного неосторожно, если честно», — приводит слова Норриса Sky Sports.