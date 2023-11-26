Вольф восхищённо высказался о работе Ферстаппена и «Ред Булл» в этом сезоне

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высоко оценил работу Макса Ферстаппена и команды «Ред Булл» в этом сезоне.

«Исключительный сезон от «Ред Булл». Они побили множество рекордов, что является свидетельством работы великого гонщика. У них отличная команда инженеров. Лучше не бывает. Они на высшем уровне. Давайте будем честными, у них есть отрыв, потому что они хорошо вышли из блока с новым регламентом. Отлично. И, чтобы догнать их, потребуется очень много усилий. Но на определённом этапе, надеюсь, они выровняют скорость своего развития, и мы сможем их догнать.

У нашей машины есть фундаментальная проблема. Она нестабильна. У гонщиков нет уверенности в машине. Если мы сможем решить эту проблему, то, я думаю, мы сможем сделать шаг вперёд, как это сделали другие команды», — приводит слова Вольфа Sky Sports.