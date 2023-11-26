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Судьи объяснили, почему оштрафовали Переса за столкновение с Норрисом

Судьи объяснили, почему оштрафовали Переса за столкновение с Норрисом
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Стюарды Гран-при Абу-Даби Формулы-1 официально разъяснили собственное решение оштрафовать мексиканского пилота «Ред Булл» Серхио Переса за контакт с британским гонщиком «Макларена» Ландо Норрисом в ходе гонки. Перес атаковал Норриса, но в итоге болид «Ред Булл» слегка вынесло на внешний радиус, что привело к соударению колёсами. Чуть позже Перес получил пять штрафных секунд, с учётом которых в итоговой классификации опустился со второй позиции на четвёртую.

«На подъезде к шестому повороту пилот машины №11 поздно нырнул внутрь, пропустил апекс поворота, и из-за недостаточной поворачиваемости автомобиль вынесло наружу поворота, что привело к столкновению с машиной №4», — разъяснили свою позицию судьи.

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