Франц Тост высказался о своей последней гонке в Формуле-1

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост высказался о выступлении команды на Гран-при Абу-Даби, а также прокомментировал свою отставку.

«Юки стартовал шестым, а Даниэль – 15-м. Оба хорошо начали и не потеряли позицию. Мы разделили стратегии, сделав ставку на одну остановку для Юки и две — для Даниэля. И это было неправильное решение, с двумя пит-стопами Юки смог бы финишировать на шестом-седьмом месте, поскольку он был быстрее конкурентов, обгонявших его на последних кругах.

Мы завершили сезон на восьмом месте в Кубке конструкторов, и это расстраивает, мы хотели стать седьмыми. Есть положительные моменты в аэродинамике, новое днище хорошо себя показало, и это хороший знак для машины следующего года.

Поскольку это моя последняя гонка, я бы хотел поблагодарить всех поклонников Формулы-1, ФИА, все команды, «Хонду», «Пирелли» и всех, с кем у нас было сотрудничество за последние 18 лет, за поддержу. И, конечно же, спасибо моей команде и пилотам. Я желаю им всего наилучшего», — приводит слова Тоста пресс-служба «Альфа Таури».