Хорнер: в Абу-Даби Ферстаппен разрабатывал тактику для обеих машин

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался по поводу выступления Макса Ферстаппена на Гран-при Абу-Даби.

«Я думаю, что в этом году Макс особенно отличился тем, что он был на высоте во всех аспектах: и с машиной, и со стратегией, и с шинами. Сегодня нам почти не понадобился стратег, потому что Макс, похоже, разрабатывал стратегию для обеих машин.

Упущенная победа в Сингапуре? Остаётся смириться с тем, что ещё есть к чему стремиться. Это полезный урок того, что всё может быстро измениться, и я думаю, что Сингапур был выдающимся уикендом», — приводит слова Хорнера PlanetF1.

Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 58 кругов.

2. Шарль Леклер («Феррари») +17,993.

3. Джордж Расселл («Мерседес») +20,328.

4. Серхио Перес («Ред Булл») +21,453 (штраф 5 секунд).

5. Ландо Норрис («Макларен») +24,284.

6. Оскар Пиастри («Макларен») +31,487.

7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +39,512.

8. Юки Цунода («Альфа Таури») +43,088.

9. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +44,424.

10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +55,632.

11. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») +56,229.

12. Эстебан Окон («Альпин») +1.06,373.

13. Пьер Гасли («Альпин») +1.10,360.

14. Александер Албон («Уильямс») +1.13,184.

15. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1.23,696.

16. Логан Сарджент («Уильямс») +1.27,791.

17. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1.29,422.

18. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1 круг.

19. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.

20. Карлос Сайнс («Феррари») — сошёл.