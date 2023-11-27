Бедзекки жёстко высказался по поводу Маркеса, с которым будет выступать за одну команду

Гонщик MotoGP Марко Бедзекки высказался по поводу действий будущего партнёра по команде «Дукати» Марка Маркеса на Гран-при Валенсии.

Итальянец сошёл с дистанции в результате столкновения с Маркесом в третьем повороте на первом круге.

«Что ж, гонка, к сожалению, для меня была очень короткой. Маркес решил закончить мою гонку в третьем повороте. Он сделал то же самое, что и в Таиланде со мной в пятом и шестом поворотах. Он ударил меня прямо в спину. Проблема в том, что в этот раз он ударил меня немного сильнее и заставил меня сойти очень рано.

Кроме того, я сам себе навредил, потому что у меня болит левая нога и левое плечо. Теперь у меня оба плеча не в порядке. Больше мне нечего сказать.

Я думаю, его стиль — это то, что не нуждается в долгих объяснениях. Что ещё очень хорошо, так это то, что инцидент даже не показали на повторе. Потому что это было очень очень грязно, я думаю, с вертолёта очень хорошо видно, но это Маркес. Так что никто ему ничего не сделал.

Я пытался обратиться к стюардам. Я попросил поговорить с ними. Они не захотели со мной разговаривать. Они никогда ничего ему не делают. Потому что это Маркес. А он самый грязный гонщик», — приводит слова Бедзекки The Race.