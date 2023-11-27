Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Издание Sky Sports оценило пилотов Ф-1 по итогам сезона-2023, лишь у Ферстаппена 10 баллов

Издание Sky Sports оценило пилотов Ф-1 по итогам сезона-2023, лишь у Ферстаппена 10 баллов
Аудио-версия:
Комментарии

Издание Sky Sports оценило пилотов Формулы-1 по итогам выступления в минувшем сезоне. Наивысшей оценки в 10 баллов был удостоен лишь один гонщик – победивший в чемпионате Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл». Макс получил комплиментарную оценку экспертов, не исключивших, что, быть может, больше никогда не будет такого доминирующего выступления со стороны какого-то гонщика на протяжении всего сезона.

Оценки пилотов Формулы-1 по итогам минувшего сезона по версии Sky Sports:

«Ред Булл»:
Макс Ферстаппен, 10 баллов
Серхио Перес, 5,5 балла

«Мерседес»:
Льюис Хэмилтон, 7,5
Джордж Расселл, 6

«Феррари»:
Шарль Леклер, 7,5
Карлос Сайнс, 7,5

«Макларен»:
Ландо Норрис, 8,5
Оскар Пиастри, 7,5

«Астон Мартин»:
Фернандо Алонсо, 8,5
Лэнс Стролл, 5

«Альпин»:
Пьер Гасли, 6
Эстебан Окон, 6

«Уильямс»:
Александер Албон, 8
Логан Сарджент, 4,5

«Альфа Таури»:
Юки Цунода, 7
Даниэль Риккардо, 6
Ник де Врис, 4,5
Лиам Лоусон, 7

«Альфа Ромео»:
Валттери Боттас, 6
Гуаньюй Чжоу, 6

«Хаас»:
Нико Хюлькенберг, 6,5
Кевин Магнуссен, 5,5.

Материалы по теме
Ферстаппен хуже Цуноды, а пилот «Феррари» ужасно завершил год. Оценки за ГП Абу-Даби
Ферстаппен хуже Цуноды, а пилот «Феррари» ужасно завершил год. Оценки за ГП Абу-Даби
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android