Издание Sky Sports оценило пилотов Ф-1 по итогам сезона-2023, лишь у Ферстаппена 10 баллов

Издание Sky Sports оценило пилотов Формулы-1 по итогам выступления в минувшем сезоне. Наивысшей оценки в 10 баллов был удостоен лишь один гонщик – победивший в чемпионате Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл». Макс получил комплиментарную оценку экспертов, не исключивших, что, быть может, больше никогда не будет такого доминирующего выступления со стороны какого-то гонщика на протяжении всего сезона.
Оценки пилотов Формулы-1 по итогам минувшего сезона по версии Sky Sports:
«Ред Булл»:
Макс Ферстаппен, 10 баллов
Серхио Перес, 5,5 балла
«Мерседес»:
Льюис Хэмилтон, 7,5
Джордж Расселл, 6
«Феррари»:
Шарль Леклер, 7,5
Карлос Сайнс, 7,5
«Макларен»:
Ландо Норрис, 8,5
Оскар Пиастри, 7,5
«Астон Мартин»:
Фернандо Алонсо, 8,5
Лэнс Стролл, 5
«Альпин»:
Пьер Гасли, 6
Эстебан Окон, 6
«Уильямс»:
Александер Албон, 8
Логан Сарджент, 4,5
«Альфа Таури»:
Юки Цунода, 7
Даниэль Риккардо, 6
Ник де Врис, 4,5
Лиам Лоусон, 7
«Альфа Ромео»:
Валттери Боттас, 6
Гуаньюй Чжоу, 6
«Хаас»:
Нико Хюлькенберг, 6,5
Кевин Магнуссен, 5,5.