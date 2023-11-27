Издание Sky Sports оценило пилотов Ф-1 по итогам сезона-2023, лишь у Ферстаппена 10 баллов

Издание Sky Sports оценило пилотов Формулы-1 по итогам выступления в минувшем сезоне. Наивысшей оценки в 10 баллов был удостоен лишь один гонщик – победивший в чемпионате Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл». Макс получил комплиментарную оценку экспертов, не исключивших, что, быть может, больше никогда не будет такого доминирующего выступления со стороны какого-то гонщика на протяжении всего сезона.

Оценки пилотов Формулы-1 по итогам минувшего сезона по версии Sky Sports:

«Ред Булл»:

Макс Ферстаппен, 10 баллов

Серхио Перес, 5,5 балла

«Мерседес»:

Льюис Хэмилтон, 7,5

Джордж Расселл, 6

«Феррари»:

Шарль Леклер, 7,5

Карлос Сайнс, 7,5

«Макларен»:

Ландо Норрис, 8,5

Оскар Пиастри, 7,5

«Астон Мартин»:

Фернандо Алонсо, 8,5

Лэнс Стролл, 5

«Альпин»:

Пьер Гасли, 6

Эстебан Окон, 6

«Уильямс»:

Александер Албон, 8

Логан Сарджент, 4,5

«Альфа Таури»:

Юки Цунода, 7

Даниэль Риккардо, 6

Ник де Врис, 4,5

Лиам Лоусон, 7

«Альфа Ромео»:

Валттери Боттас, 6

Гуаньюй Чжоу, 6

«Хаас»:

Нико Хюлькенберг, 6,5

Кевин Магнуссен, 5,5.