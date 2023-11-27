Ферстаппен хуже Цуноды, а пилот «Феррари» ужасно завершил год. Оценки за ГП Абу-Даби

Финал сезона Формулы-1 — в, как обычно, субъективных оценках автора.

Юки Цунода — 9,5

Отличное завершение сезона и символические четыре очка в копилку «Альфа Таури» в Кубке конструкторов — Цунода стал одним из героев уикенда. В квалификации японец занял шестое место, показав лучший результат в сезоне, а затем единственный прошёл гонку с одним пит-стопом и удержался в первой десятке.

Макс Ферстаппен — 9

В пятницу чемпион мира испытывал проблемы с балансом и чувствовал себя на трассе неуверенно, но вместе с инженерами преодолел все проблемы, выиграл квалификацию и уверенно опередил весь пелотон в гонке. В теории можно было бы придраться к помарке в последней попытке квалификации, но не будем.

Шарль Леклер — 9

Шарль воспользовался неожиданной скоростью «Феррари» в квалификации, оказался на первом ряду стартового поля и полкруга по-настоящему сражался с Ферстаппеном — на большее машины уже не хватило. Под финиш Леклер даже попытался исполнить комбинацию а-ля Сайнс и помочь Пересу, но было уже бесполезно. Хотя и красиво!

Джордж Расселл — 8,5

На старте Расселл пропустил Норриса и смог вернуть позицию лишь после заминки механиков «Макларена». В остальном Джордж провёл отличный уикенд, вовремя обогнал Пиастри и, несмотря на все усилия Леклера, поднялся на подиум. Окажись британец ниже — «Мерседес» потерял бы второе место Кубка конструкторов.

Леклер, Ферстаппен и Расселл на подиуме Гран-при Абу-Даби Фото: Clive Rose/Getty Images

Фернандо Алонсо — 8,5

Сильное выступление под занавес сезона вывело Алонсо на четвёртое место общего зачёта — так высоко Фернандо не был уже 10 лет. В Абу-Даби главным соперником экс-чемпиона стал Цунода — и его испанец опередил за три круга до финиша, а до этого устоял в борьбе с Хэмилтоном. Рассчитывать на большее не позволяла техника.

Ландо Норрис — 8

Норрис в очередной раз допустил ошибку в решающий момент квалификации и в итоге на стартовой решётке оказался лишь пятым, хотя имел все шансы стартовать бок о бок с Ферстаппеном. С другой стороны, Ландо уже на четвёртом круге прорвался в топ-3, а в гонке уступил Расселлу из-за заминки механиков на пит-стопе.

Оскар Пиастри — 7,5

На «Яс Марине» Пиастри выступал в Формуле-2, но всё равно не смог собрать в квалификации идеальный круг. Кроме того, на дистанции Оскар вновь уступал Норрису и уже на первых кругах выпустил Ландо вперёд. В остальном дебютант держался достойно и финишировал в топ-6, но проиграл напарнику шесть секунд.

Лэнс Стролл — 7

Канадец неудачно выступил в квалификации: допустил ошибки и проиграл Алонсо во втором сегменте почти 0,3 секунды. Из-за низкой стартовой позиции стратеги решили рискнуть и провести два отрезка на «харде» — и у канадца, в отличие от Сайнса, план сработал. Учитывая скорость машины, финиш на 10-м месте — это успех.

Строллу, похоже, удалось преодолеть кризис Фото: Getty Images

Пьер Гасли — 7

Гасли квалифицировался 10-м, а на старте прорвался на восьмое место, но затем стал терять темп из-за повреждений задней части машины и уже после первых пит-стопов оказался позади напарника. Выбраться из нижней половины пелотона Гасли уже не смог и финишировал на разочаровывающем 13-м месте.

Александер Албон — 7

На «Яс Марине» «Уильямсу» похвастаться было нечем. Албон занял в квалификации 14-е место, дав понять, что из машины едва ли можно было выжать больше, и в итоге на нём же и финишировал — сразу позади пилотов «Альпин». В теории опередить французов можно было, если бы не слабый старт, но топ-10 был недостижим.

Нико Хюлькенберг — 7

Халк отлично квалифицировался восьмым, хотя из-за вылета проехал в тренировках лишь один круг. Увы, уже на первых кругах немец откатился на 14-е место и даже при вполне достойной работе с резиной не имел темпа для борьбы за топ-10. Даже Албону на «Уильямсе» «Хаас» Хюлькенберга уступил на финише больше 10 секунд.

Серхио Перес — 6,5

У Чеко был шанс завершить сезон подиумом, но он его упустил, когда слишком грубо действовал в борьбе с Норрисом. От Ландо на пять секунд Серхио легко уехал, однако из-за штрафа остался в классификации позади Расселла. Квалификация тоже прошла не без проблем: Перес допускал ошибки и помарки в обеих попытках в Q3.

Перес вновь сам создал себе проблемы Фото: Getty Images

Валттери Боттас — 6,5

В пятницу «Альфа Ромео» демонстрировала многообещающий темп, но в квалификации Боттас оказался лишь 18-м. Валттери решил рискнуть проехать дистанцию с одним пит-стопом, однако ещё до остановки в боксах начал пропускать тех, кто побывал в них, и с трудом растянул «медиум» на финальные 25 кругов.

Льюис Хэмилтон — 6

Провал в квалификации (0,35 секунды отставания от Расселла!) предопределил невесёлый финал сезона. На первом отрезке Льюис с трудом закрепился на 10-м месте, а в концовке уступил в борьбе с Алонсо восьмую строчку, оставшись девятым. Хотя «Мерседес», как показал Расселл, позволял попасть на подиум.

Эстебан Окон — 6

После довольно средней квалификации стратеги решили рискнуть с одним пит-стопом, но у Окона, в отличие от Цуноды, этот план не сработал. В какой-то момент Эстебан действительно попал в топ-10, однако в концовке уступал даже Даниэлю Риккардо и на очки не претендовал.

Гуаньюй Чжоу — 5,5

Весь уикенд китайский гонщик смотрелся слабее Боттаса, а в квалификации проиграл напарнику почти 0,4 секунды. Опередить Валттери Чжоу смог лишь из-за отличной от напарника тактики, но в итоге занял только 17-е место, уступив в том числе Логану Сардженту. Не лучшее завершение сезона.

Уже два года Чжоу не может справиться с Боттасом Фото: Getty Images

Даниэль Риккардо — 5

В отличие от Цуноды, Риккардо очков команде не принёс. В квалификации Дэн был только 15-м и в топ-10 впервые пробился лишь ближе к середине дистанции. Тем не менее после второго пит-стопа австралийцу не хватило скорости, чтобы вернуться в зачётную группу, и в итоге Риккардо финишировал в 0,6 секунды от очков.

Карлос Сайнс — 5

В финале сезона у испанца всё пошло наперекосяк. В квалификации Карлос не вышел из Q1 и винил в этом стратегов, а в гонке перемудрил с двумя отрезками на «харде» и потерял шансы на очки ещё до неизбежного второго пит-стопа. Возможно, если бы не авария в тренировке, стратеги узнали бы, что два «харда» подряд не сработают.

Кевин Магнуссен — 4,5

В квалификации датчанин проиграл Хюлькенбергу более 0,3 секунды и в 12-й раз вылетел уже в Q1 (Нико, для сравнения, только пять раз не дотягивался до второго сегмента). К пятому кругу гонки Кевин откатился на последнее место и на нём же в итоге и финишировал, оставшись позади пилотов «Альфа Ромео».

Логан Сарджент — 4

Американцу так и не удалось блеснуть под занавес сезона, и даже больше того, имея в запасе почти целый год опыта, Логан не собрал в квалификации ни одного быстрого круга. При старте с последней позиции Сарджент всю гонку провёл среди середняков и разве что на последних кругах смог опередить Магнуссена и пилотов «Альфа Ромео».