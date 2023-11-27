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«Мы слишком глупы». Тост раскритиковал стратегов «Альфа Таури» за тактику Цуноды

«Мы слишком глупы». Тост раскритиковал стратегов «Альфа Таури» за тактику Цуноды
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Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост раскритиковал стратегов команды за решение оставить пилота Юки Цуноду в гонке Гран-при Абу-Даби с одним пит-стопом. Цунода лидировал на протяжении нескольких кругов, но в итоге финишировал восьмым.

«Я зол, потому что мы оказались слишком глупы, чтобы выбрать правильную стратегию. У меня было много дискуссий на пит-уолле на эту тему. Мне сказали, что это сработает. Это чистая арифметика. На самом деле я сразу понял, что, скорее всего, ничего не получится. Я скажу следующее: седьмое место было на сто процентов реальной задачей для Юки. С шестым всё не так очевидно, потому что Перес просто был быстрее в гонке. Мы провалились, потому что технические специалисты, которые часами сидят перед компьютером, не могли придумать стратегию, которая в конечном итоге сработала бы», — приводит слова Тоста Sky Sport Germany.

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