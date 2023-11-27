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Фернандо Алонсо пошутил по радио после запрета крутить пончики в Абу-Даби

Фернандо Алонсо пошутил по радио после запрета крутить пончики в Абу-Даби
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Представлен диалог по радио, который во время гонки Гран-при Абу-Даби вели между собой испанский пилот Фернандо Алонсо и команда «Астон Мартин». Текст беседы пилота с гоночным коллективом был опубликован на странице Aston Martin Formula 1 News в соцсетях.

Фернандо Алонсо: так что, думаю, мне нельзя сделать пробуксовку?
«Астон Мартин»: отрицательный ответ, дружище.
Фернандо Алонсо: на самом деле я делал это один раз в Лас-Вегасе в первом повороте. Этого достаточно.

Напомним, Алонсо показал седьмой результат по итогам Гран-при Абу-Даби. В общем зачёте пилотов Формулы-1 по итогам завершившегося сезона 2023 года Фернандо оказался на четвёртом месте, набрав 206 баллов. Победителем стал гонщик из команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, набравший 575 очков.

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