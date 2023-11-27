Хюлькенберг: в следующем году мы должны действовать по-другому, нас жестоко обошли

Немецкий гонщик «Хааса» Нико Хюлькенберг высказался об обновлениях болида после заключительной гонки сезона Формулы-1 — Гран-при Абу-Даби.

«Я не думаю, что мы добились огромной разницы, различия незначительные. В прошлый уикенд я почувствовал, что новый пакет имеет преимущество перед старым благодаря конфигурации с низкой прижимной силой. В этот уикенд я чувствовал себя вполне неплохо, но Кевин не чувствовал себя так комфортно.

Этого явно недостаточно. Обновление должно быть лучше и исправить некоторые ваши проблемы, но, к сожалению, этого не произошло.

Нужно ли нам изменить зимой что-то конкретное? Я не знаю, показало ли это что-нибудь. Нам нужно усердно работать, потому что я хочу, чтобы мы выступили лучше, нам нужно стать сильнее и выполнять свою работу лучше.

Признаки были видны в начале сезона, и нам это сошло с рук в начале сезона, потому что другие команды тоже испытывали проблемы. Как только они разобрались с ними и добились реальных изменений, именно тогда мы действительно начали отставать.

Вторая половина сезона была действительно тяжёлой, у меня была всего одна возможность набрать одно-два очка в Сингапуре, которую мы упустили. Кроме того, нам просто не хватало темпа, чтобы набирать очки, даже когда вылетало много машин, мы были слишком далеко от этого.

Конечно, это нехорошо, и именно поэтому нам нужно стать лучше. Это послание нашей базе, инженерам и механикам. В следующем году мы должны действовать по-другому. Это была нашей проблемой в этом году. Наше развитие застопорилось, и нас жестоко обошли», — приводит слова Хюлькенберга Racingnews365 со ссылкой на Sky Sport Germany.