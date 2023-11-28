ESPN US: Алекс Палоу признал, что нарушил соглашение с «Маклареном»

Пилот IndyCar Алекс Палоу признал, что нарушил достигнутые договорённости с «Маклареном» о переходе. Об этом информирует ESPN US.

По словам гонщика, он стал сомневаться в команде, потерял к ней доверие, а также уверенность в том, что она искренне собиралась поддержать его амбиции попасть в Формулу-1. По этой причине Алекс принял решение продолжить выступать за «Чип Ганасси» в сезоне 2024 года. Его контракт с «Чип Ганасси» рассчитан до 2026 года.

В настоящий момент стороны ведут тяжбы в части компенсации ущерба. Ранее сообщалось, что «Макларен» требует от гонщика не менее $ 23 млн с целью возмещения затрат, которые команда понесла из-за его отказа от контракта, подписанного им при переходе.