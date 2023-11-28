Подсчитана стоимость ущерба, который все пилоты Ф-1 нанесли своим командам в сезоне-2023

Пользователь Reddit подсчитал суммы ущерба, которые пришлось компенсировать командам Формулы-1 после аварий своих пилотов. При анализе, который вёлся после каждого инцидента, учитывалось, какие элементы машины были заменены, после чего подсчитывалась примерная стоимость расходов на ремонт.

Лидером антирейтинга оказался пилот «Уильямса» Логан Сарджент, чьи аварии обошлись гоночному коллективу в $ 4,333 млн. На втором месте оказался гонщик «Феррари» Карлос Сайнс, сильной повредивший свой болид после наезда на отлетевшую крышку одного из канализационных люков в первой свободной практике Гран-при Лас-Вегаса. Его аварии обошлись «Скудерии» на сумму в $ 3,644 млн. Замыкает топ-3 антирейтинга Серхио Перес из «Ред Булл», нанёсший ущерб команде на $ 3,224 млн.

Полный список пилотов по причинённому ущербу своим командам в сезоне-2023:

1. Логан Сарджент («Уильямс») – $ 4,333 млн.

2. Карлос Сайнс («Феррари») – $ 3,644 млн.

3. Серхио Перес («Ред Булл») – $ 3,224 млн.

4. Эстебан Окон («Альпин») – $ 2,999 млн.

5. Лэнс Стролл («Астон Мартин») – $ 2,834 млн.

6. Александер Албон («Уильямс») – $ 2,786 млн.

7. Кевин Магнуссен («Хаас») – $ 2,576 млн.

8. Пьер Гасли («Альпин») – $ 2,426 млн.

9. Оскар Пиастри «(Макларен») – $ 2,271 млн.

10.Шарль Леклер («Феррари») – $ 1,914 млн.

11. Нико Хюлькенберг («Хаас») – $ 1,557 млн.

12. Ник де Врис («Альфа Таури») – $ 1,522 млн.

13. Ландо Норрис («Макларен») – $ 1,452 млн.

14. Юки Цунода («Альфа Таури») – $ 1,255 млн.

15. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») – $ 1,207 млн.

16. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – $ 880 тыс.

17. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – $ 830 тыс.

18. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – $ 700 тыс.

19. Джордж Расселл («Мерседес») – $ 670 тыс.

20. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – $ 345 тыс.

Общая стоимость ущерба составляет $ 39,425 млн.