Хельмут Марко раскрыл планы Франца Тоста в Формуле-1 на ближайшие два года

Покинувший пост руководителя «Альфа Таури» Франц Тост в 2024 и 2025 годах будет консультантом австрийской команды «Ред Булл». Кроме того, его бывшая команда сможет всегда с ним связаться в случае необходимости. Об этом рассказал советник «Ред Булл» Хельмут Марко.

«Он будет оказывать консультации [нам] в 2024 и 2025 годах. Если он понадобится нам или «Альфе Таури», они смогут связаться с ним. Но он свободен заниматься любой деятельностью, которая не связана с Формулой-1», — приводит слова Марко GrandPrix со ссылкой на Sky Deutschland.

За свою карьеру в Формуле-1 Тост, которому сейчас 67 лет, поработал с такими пилотами, как Себастьян Феттель, Макс Ферстаппен, Пьер Гасли, Себастьен Буэми, Даниэль Риккардо, Алекс Албон, Юки Цунода, Даниил Квят, Ник де Врис и Карлос Сайнс.