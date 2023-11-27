«Альфа Таури» попрощалась с Францем Тостом, вспомнив все достижения команды при нём

Команда «Альфа Таури» опубликовала статистику, посвящённую уходу главы коллектива Франца Тоста после 18 лет работы.

Под руководством Тоста была проведена 351 гонка, завоёвано пять подиумов и одержано две победы.

За свою карьеру в «Королевских гонках» 67-летний Тост поработал с такими пилотами, как Себастьян Феттель, Макс Ферстаппен, Пьер Гасли, Себастьен Буэми, Даниэль Рикардо, Алекс Албон, Юки Цунода, Даниил Квят, Ник де Врис и Карлос Сайнс.

Ранее Тост высказался о своей последней гонке на посту главы «Альфа Таури».