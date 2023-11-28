Марк Маркес дебютировал в «Грезини» после 11 лет с «Хондой»
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Шестикратный чемпион MotoGP испанец Марк Маркес дебютировал на тестах в Валенсии в составе команды «Грезини», где его напарником стал брат Алекс Маркес.
«Грезини» является сателлитом «Дукати». В следующем сезоне гонщикам «Грезини» будет предоставлен мотоцикл «Дукати» образца 2023 года.
Марк является шестикратным чемпионом мира в классе MotoGP (2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019). В свою очередь, Алекс выигрывал Moto3 в 2014 году и Moto2 в 2019-м.
Напомним, в последний раз Маркес становился чемпионом мира в 2019 году. В королевском классе MotoGP испанский райдер неизменно выступал за «Хонду».
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