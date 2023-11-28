Тимо Глок — о «Хаасе»: базиса нет, бедный Нико Хюлькенберг

Бывший немецкий пилот Формулы-1 Тимо Глок поделился мнением об американской команде «Хаас», за которую выступают его соотечественник Нико Хюлькенберг и датчанин Кевин Магнуссен.

«Для «Хааса» это была настоящая драма. Они вложили так много средств и надеялись, что после обновлений машины сделают большой шаг вперёд, но пока от этого далеки. На самом деле произошло, скорее, обратное, и команда сделала шаг назад. Конечно, меня это беспокоит в преддверии 2024 года, потому что базиса, на который можно было рассчитывать и на который можно было бы опираться, не существует.

Руководителю команды Гюнтеру Штайнеру и его людям нужно что-то придумать, ведь машина так плоха в гонке, а шины изнашиваются слишком сильно. Бедный Нико Хюлькенберг. Надеюсь, что в следующем году он получит более конкурентоспособный автомобиль», — написал Глок в своей колонке на Sky Sport Germany.