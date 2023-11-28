Алонсо сказал Ферстаппену, в какой гоночной серии он мог бы его победить

Между пилотом «Астон Мартин» Фернандо Алонсо и Максом Ферстаппеном из «Ред Булл» по окончании последнего этапа Формулы-1 сезона-2023 произошёл забавный диалог, в ходе которого Алонсо определил, в какой гоночной серии он мог бы сойтись с Ферстаппеном и навязать ему борьбу.

Согласно интервью в эфире Viaplay, на которое ссылается Daily Express, оба пилота подтвердили, что во время межсезонья хотят провести тесты на машинах GT3: Ферстаппен — в Портимао, Алонсо — в Арагоне. Тогда голландский гонщик предложил найти вариант, который подойдёт обоим.

Ферстаппен. Может быть, мы сможем выбрать что-нибудь посередине?

Алонсо. На машине DTM? Да, тогда я смогу тебя победить.

Отметим, что Макс Ферстаппен не принимал участия в постсезонных тестах Формулы-1 в Абу-Даби. В свою очередь, Фернандо Алонсо проехал меньше всего кругов в течение дня (36), однако установил шестое время.