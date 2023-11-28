Шварцман рассказал об эмоциях после участия в постсезонных тестах Формулы-1 с «Феррари»

24-летний Роберт Шварцман, который является тест-пилотом команды «Феррари», поделился эмоциями о постсезонных тестах Формулы-1, которые по традиции прошли на автодроме «Яс Марина» в Абу-Даби (ОАЭ). Отметим, что Шварцман в течение утренних и вечерних заездов проехал 123 круга, а его лучших круг привёл его на восьмое место в таблице быстрейших на тестах.

«На сегодня всё, это был долгий день. Я очень счастлив, получил массу удовольствия, управляя болидом, — он ощущается великолепно. Мы провели различные тесты: симуляцию гонки, немного заездов с акцентом на скорость — всё прошло довольно хорошо, должен заметить. К сожалению, на в последней попытке, когда пытался установить лучшее время, мне немного помешал трафик на третьем секторе, но все мы знаем, что такое бывает.

Несмотря ни на что, я счастлив, потому что у нас был темп. В целом, хочу сильно поблагодарить команду за то, что позволили управлять болидом и помогали мне во всём. Работать с ними всегда великолепно — эти парни трудятся изо всех сил. Так что большое спасибо «Скудерии» и вам, ребята: тифози, фанатам — всем большое спасибо от глубины сердца. Сейчас я немного уставший, но очень довольный, поэтому увидимся в следующем году. Всем хорошего Рождества!» — сказал Шварцман в видео в социальной сети X (ранее Twitter) команды «Феррари».