Хельмут Марко ответил на вопрос о своём будущем в «Ред Булл» в 2024 году

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко ответил на вопрос по поводу своей работы в команде в следующем году. По словам Марко, сейчас он находится в хорошей форме.

«2024 год? Как правило, по окончании сезона проходят обсуждения относительно того, чем мне предстоит заниматься. Прежде так было всегда. У меня есть силы. В Лас-Вегасе я был в удивительно хорошей форме и чувствовал себя лучше, чем в большинстве других Гран-при», — приводит слова Марко Oe24.at.

Напомним, «Ред Булл» одержал победу в Кубке конструкторов по итогам сезона Формулы-1 2023 года. В активе австрийской команды 860 очков. Её ближайший преследователь, немецкий гоночный коллектив «Мерседес», набрал 409 баллов. Тройку сильнейших замкнула итальянская команда «Феррари». На счету «Скудерии» 406 очков.