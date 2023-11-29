Марко: Пересу не повезло, что Ферстаппен – его товарищ по команде

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался о пилотах команды — голландце Максе Ферстаппене и мексиканце Серхио Пересе.

«У нас отличная машина и высокомотивированная команда. Но решающим фактором этого доминирования — и постепенно всё больше и больше людей это понимают — является фактор Макса Ферстаппена. О Серхио Пересе говорят плохо, хотя он является топ-гонщиком. Ему просто не повезло, что в качестве его товарища по команде выступает талант века», — приводит слова Марко Oe24.at.

Напомним, по итогам сезона Формулы-1 2023 года Ферстаппен стал чемпионом, а Перес занял второе место в общем зачёте пилотов. Макс за время выступления в этом сезоне набрал 575 очков, а у Серхио 285 баллов. Это уже третий чемпионский титул Ферстаппена подряд.