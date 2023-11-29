У Роберта Шварцмана перед свободной практикой ГП Абу-Даби была температура 39 градусов

Российско-израильский гонщик Роберт Шварцман признался, что непосредственно перед свободной практикой Гран-при Абу-Даби у него была высокая температура. Напомним, Шварцман показал восьмое время.

«Я приехал в Абу-Даби с сильной простудой. В начале недели у меня была температура 39 градусов. Но к первой свободной практике моё состояние улучшилось, и я рад, что принял участие в практике. Несмотря на то, что я был готов не на сто процентов, всё прошло здорово, чему я рад», — приводит слова Шварцмана Motorsport Italia.

Ранее Шварцман рассказал об эмоциях после участия в постсезонных тестах Формулы-1 с «Феррари». В течение утренних и вечерних заездов Роберт проехал 123 круга, а его лучший круг позволил ему занять восьмое место в таблице быстрейших на тестах.