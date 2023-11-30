Команда Никиты Мазепина представила ливрею машины на Азиатскую серию Ле-Ман

В сезоне-2023/2024 в рамках участия в Азиатской серии Ле-Ман команда 99 Racing представила обновлённый дизайн команды, а также болида LMP2. Новый визуальный концепт команды, за которую выступает бывший российский пилот Формулы-1 Никита Мазепин, был разработан вместе с агентством Quberten.

«Ливрея болида представлена в чёрном и флюоресцентном оранжевом цвете, который ярко выделяет болид из пелотона. Анималистичный и хищный принт демонстрирует дерзкий характер и стремление гоночного коллектива к первому месту на пьедестале. В хвосте болида мы можем увидеть две фирменные девятки бренда, которые уверенно подчёркивают и номер команды – 99», — гласит официальное описание ливреи.

«Мы рады представить наш обновлённый дизайн. В своём творческом процессе мы старались учитывать, что текущий сезон проходит одновременно в Азии и на Ближнем Востоке. Поэтому мы не стали ограничиваться классическими элементами и вдохновились уникальной природой двух регионов. В этом сезоне мы увидим, как гонка преобразится новыми красками и впечатлениями», — отметил официальный представитель команды 99 Racing.

В прошлом сезоне команда использовала ливрею белого цвета.