Култхард: необычно наблюдать, как Алонсо в 42 года выступает на таком уровне

Бывший пилот Формулы-1, а ныне аналитик и эксперт Дэвид Култхард поделился успехами «Астон Мартин» в сезоне-2023 года. К тому же британец отметил испанца Фернандо Алонсо, который несмотря на большой возраст (42 года), выступает очень хорошо.

«Стоит отметить прекрасный сюрприз от «Астон Мартин». Под началом Лоренса Стролла в команду были вложены серьёзные суммы. Коллектив переехал на новую базу, а это всегда непросто сделать по ходу сезона.

Фернандо – это просто глоток свежего воздуха. Из-за его выступлений Лэнс в каком-то смысле оказался в центре внимания. На мой взгляд, Стролл шикарно выступил в Бахрейне, когда ещё восстанавливался от переломов стоп и запястий, а в дальнейшем достойно себя проявлял.

Но необходимо признать, что уровень успехов разный. Хотя Стролл, по моему мнению, относительно сильно завершил сезон, он не добился таких успехов, как Фернандо.

Очень необычно наблюдать, как Алонсо в таком возрасте выступает на таком уровне. И команда, безусловно, сделала шаг вперед», – приводит слова Култхарда PlanetF1.