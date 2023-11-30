Уэббер высказался о соперничестве Алонсо и Хэмилтона на Гран-при Абу-Даби

Бывший пилот Формулы-1 Марк Уэббер рассказал о соперничестве между испанцем Фернандо Алонсо («Астон Мартин») и британцем Льюисом Хэмилтоном («Мерседес»), которое произошло на Гран-при Абу-Даби.

Отметим, что в определённый момент гонки Алонсо резко сбросил скорость, на что негативно отреагировал ехавший позади Хэмилтон, пожаловавшийся команде по радио.

«Это явно личное. Мы знаем, что у них богатая история взаимоотношений. Фактически они вели игру перед зоной DRS – Фернандо пытался манипулировать перед точкой детекции, поскольку после располагается длинная прямая.

Посмотрите на онборд: Фернандо смотрит в зеркала, очень долго, даже выезжает за пределы трассы, поднимает ногу с педали газа. Эпизод мог закончиться весьма неловко. При этом вышло немного опасно», – приводит слова Уэббера Channel 4.