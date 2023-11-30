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Владимир Чагин покинул пост руководителя «КАМАЗ-мастер», назван его сменщик

Владимир Чагин покинул пост руководителя «КАМАЗ-мастер», назван его сменщик
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Владимир Чагин покинул пост руководителя команды «КАМАЗ-мастер», информирует пресс-служба команды. В планах Чагина ещё больше сосредоточиться на Проекте Международное ралли «Шёлковый путь» и общественно-политической деятельности. При этом сообщается, что Владимир продолжит работать в команде и возглавит Правление Некоммерческого партнерства «КАМАЗ-Автоспорт».

Чагин работал в «КАМАЗ-мастер с момента основания команды в 1988 году, а пост руководителя занимал на протяжении последних 11 лет. Одновременно с выполнением обязанностей руководителя команды Владимир также трудился в качестве руководителя Проекта «Шёлкового пути».

Новым руководителем «КАМАЗ-мастер» назначен Эдуард Николаев.

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