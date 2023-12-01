Чандхок: разочарован, что Другович, в отличие от Сарджента, не получил свой шанс в Ф-1

Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт Карун Чандхок высказал мнение о положении бразильского пилота Фелипе Друговича, который в сезоне-2023 исполнял роль тестового гонщика «Астон Мартин». Чандхок также удивился тому, что Логан Сарджент, выступавший в Формуле-2 слабее бразильца, уже получил свой шанс в «Королевских гонках».

«Это действительно странное чувство, когда ты выступаешь в Формуле-2 или в GP2, которое было в моё время. Когда приближается середина сезона, пятеро или шестеро из вас охотятся за место в Формуле-1. Время становится очень важным, потому что в значительной степени вы зависите от людей, которые уйдут из паддока.

Если взглянуть на Друговича или [Лиама] Лоусона, то они финишировали впереди Сарджента в Формуле-2 и поэтому они, вероятно, чувствуют, что заслуживают места на стартовой решётке. Другович проделал действительно хорошую работу в первой тренировке в Абу-Даби — он был вторым после Джорджа Расселла, и он хорошо выполнял свою работу каждый раз, когда мы видели его в болиде Формулы-1, он же и чемпион Формулы-2. Я немного разочарован, что у него ещё не было возможности в Формуле-1, но возможно, что разговор об этом идёт», — сказал Чандхок в подкасте Sky Sports.