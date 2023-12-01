Двукратный чемпион IndyCar проиграл спор и набил тату с лицом чемпиона NASCAR

5 ноября на автодроме в Финиксе, штат Аризона, прошёл последний заезд NASCAR сезона-2023. По результатам чемпионата, титул завоевал пилот Team Penske Райан Блэйни, в связи с чем его коллеге по «Пенске» Джозефу Ньюгардену, выступающему в серии IndyCar, пришлось выполнить условия ранее заключённого пари.

Как стало известно, Ньюгарден и Блэйни поспорили, что, если Блэйни станет чемпионом NASCAR, то Ньюгарден набьёт татуировку с его лицом. В своих социальных сетях Ньюгарден выложил фотографию, подтверждающую ценность его обещаний, и поделился новой татуировкой на ноге.

Фото: Официальный X (ранее Twitter) Джозефа Ньюгардена

Чемпионство в NASCAR Cup Series 2023 года стало четвёртым для Team Penske в истории команды. В 2022 году чемпионом серии также стал их представитель — уроженец Коннектикута Джоуи Логано.