Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Двукратный чемпион IndyCar проиграл спор и набил тату с лицом чемпиона NASCAR

Двукратный чемпион IndyCar проиграл спор и набил тату с лицом чемпиона NASCAR
Аудио-версия:
Комментарии

5 ноября на автодроме в Финиксе, штат Аризона, прошёл последний заезд NASCAR сезона-2023. По результатам чемпионата, титул завоевал пилот Team Penske Райан Блэйни, в связи с чем его коллеге по «Пенске» Джозефу Ньюгардену, выступающему в серии IndyCar, пришлось выполнить условия ранее заключённого пари.

Как стало известно, Ньюгарден и Блэйни поспорили, что, если Блэйни станет чемпионом NASCAR, то Ньюгарден набьёт татуировку с его лицом. В своих социальных сетях Ньюгарден выложил фотографию, подтверждающую ценность его обещаний, и поделился новой татуировкой на ноге.

Фото: Официальный X (ранее Twitter) Джозефа Ньюгардена

Чемпионство в NASCAR Cup Series 2023 года стало четвёртым для Team Penske в истории команды. В 2022 году чемпионом серии также стал их представитель — уроженец Коннектикута Джоуи Логано.

Материалы по теме
Видео
Пилот NASCAR Cup Series отыгрался после неудачи механиков и стал чемпионом
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android