Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Пиастри стал самым финансово эффективным пилотом в минувшем сезоне Формулы-1

Австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри стал самым выгодным с финансовой точки зрения в минувшем сезоне Формулы-1, сообщает Racingnews365.

Журналисты издания посчитали, сколько стоило каждой команде одно заработанное гонщиком очко с учётом его зарплаты. Оскар Пиастри с зарплатой в $ 2 млн заработал в дебютном сезоне 97 очков. Таким образом, один заработанный австралийцем балл обошёлся «Макларену» всего в $ 20 619, что сделало Оскара самым финансово выгодным гонщиком в 2023 году.

Вторым по эффективности гонщиком прошедшего сезона стал испанец Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – $ 24 272 за одно заработанное очко. Замкнул первую тройку его напарник Лэнс Стролл – $ 27 027.

Макс Ферстаппен из «Ред Булл» с зарплатой в $ 55 млн занял девятое место благодаря тому, что заработал рекордные 575 очков.

Наименее эффективными гонщиками по соотношению зарплата/заработанные очки оказались Логан Сарджент («Уильямс»), Валттери Боттас («Альфа Ромео») и Кевин Магнуссен («Хаас»). Каждое очко, заработанное Сарджентом и Боттасом, стоило командам по $ 1 млн. Каждое очко Магнуссена обошлось «Хаасу» в $ 1,67 млн.

Смотрите полный список здесь.