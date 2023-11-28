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«Нам далеко до розового «Мерседеса». Хорнер — о сотрудничестве «Ред Булл» и «Альфа Таури»

«Нам далеко до розового «Мерседеса». Хорнер — о сотрудничестве «Ред Булл» и «Альфа Таури»
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о появившейся информации о том, что представители команд Формулы-1 были обеспокоены усиливающимся сотрудничеством между «Ред Булл» и «Альфа Таури», и припомнил болид «Рейсинг Пойнт», который в сезоне-2020 представлял собой очень близкую копию болида «Мерседес» сезона-2019.

«Эта тема не обсуждалась на комиссии. Нет, нам ещё очень далеко до розового «Мерседеса». Есть некоторые передаваемые элементы, которые разрешено поставлять и о которых чётко указано в правилах. Это именно то, что они получают.

Если посмотреть на их болид и болид «Ред Булл», то можно заметить фундаментальные различия. Возможно, на стартовой решётке есть другие болиды, которые по своей концепции гораздо более похожи на наш, чем болид «Альфа Таури». Достаточно взглянуть на «Астон Мартин» или даже на «Макларен». Если посмотреть на заднюю подвеску «Макларена», то она очень близка к нашей по своей концепции», — приводит слова Хорнера PlanetF1.

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