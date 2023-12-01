Сезон-2024 Ф-1 начнут те же 20 пилотов, что закончили 2023-й. Это произойдёт впервые

Сегодня, 1 декабря, определился полный состав стартовой решётки Формулы-1 на предстоящий сезон-2024. Последнее вакантное место за рулём болида Формулы-1 оставалось в «Уильямсе», который объявил о продлении контракта с Логаном Сарджентом. Таким образом, в следующем сезоне Формулы-1 выступят те же 20 гонщиков, что заканчивали сезон-2023.

Отметим, что такое происходит впервые в истории Формулы-1. Также отметим, что перед стартом завершившегося сезона состав стартовой решётки также был другим, поскольку «Альфа Таури» по ходу сезона сменила нидерландца Ника де Вриса на австралийца Даниэля Риккардо.

Напомним, в завершившемся сезоне Формулы-1 чемпионом мира досрочно стал нидерландский пилот Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл». Этот титул стал для него третьим подряд и сделал его трёхкратным чемпионом мира.