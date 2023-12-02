Британское издание представило свой рейтинг команд минувшего сезона Ф-1

Издание Daily Mirror опубликовало рейтинг команд по итогам завершившегося сезона Формулы-1.

На первом месте в списке ожидаемо оказалась команда «Ред Булл», ставшая обладателем Кубка конструкторов и установившая ряд знаменательных рекордов. «Ред Булл» получил оценку 9,9 балла из 10 возможных, только потому, что команда не смогла выиграть все 22 гонки из 22, одержав 21 победу. В тройку сильнейших также вошли «Мерседес» и «Макларен», чьи выступления в минувшем сезоне оценены в 8 баллов. Худшей командой сезона назван «Хаас» — 4 балла.

Рейтинг команд Ф-1 в сезоне-2023 по версии издания Daily Mirror:

1. «Ред Булл» — 9,9 балла.

2. «Мерседес» — 8 баллов.

2. «Макларен» — 8 баллов.

4. «Феррари» — 7,5 балла.

4. «Астон Мартин» — 7,5 балла.

6. «Уильямс» — 7 баллов.

7. «Альфа Таури» — 6 баллов.

8. «Альпин» — 5 баллов.

9. «Альфа Ромео» — 4,5 балла.

10. «Хаас» — 4 балла.