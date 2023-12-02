Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Экипаж Мазепина выиграл первый этап нового сезона Азиатской серии Ле-Ман

Экипаж Мазепина выиграл первый этап нового сезона Азиатской серии Ле-Ман
Никита Мазепин
Аудио-версия:
Комментарии

На трассе «Сепанг» в Малайзии завершился первый этап нового сезона Азиатской серии Ле-Ман. Лучший результат показал экипаж российского гонщика Никиты Мазепина, представляющий команду 99 Racing. Помимо Мазепина, в экипаж команды входят пилоты Луи Делетраз и Ахмад Аль-Харти.

Фото: Пресс-служба Никиты Мазепина

Отметим, что в заключительной фазе гонки лидировавшего Луи Делетраза догонял Матьё Ваксивьер из команды AF Corse, но под дождём последний допустил ошибку, вылетел в гравий и отстал на 10 секунд. А вскоре после этого заезд остановили красными флагами, фактически завершив гонку.

Азиатская серия Ле-Ман. Первый этап (Топ-5):

1. 99 Racing — 100 кругов.
2. AF Corse +1,577.
3. DKR Engineering +19,312.
4. Proton Competition +58,155.
5. Proton Competition +1.09,645.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android