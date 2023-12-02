Никита Мазепин поделился эмоциями от победы в первой гонке сезона Азиатской серии Ле-Ман

Российский гонщик Никита Мазепин, чей экипаж занял первое место на первом этапе сезона Азиатской серии Ле-Ман, рассказал об эмоциях, полученных в гонке, прошедшей на трассе «Сепанг» в Малайзии.

«Гонка была интересной! Опять приходилось много чего нового изучать, потому что, во-первых, за год очень многое забывается. Во-вторых, всё-таки у меня память о гонке формата спринт, которая длится два часа, а не четыре. И гонки Формулы, они очень сильно отличаются по своей специфике, от того, как нужно водить, от того, как нужно общаться с инженером, как следить за резиной… И, безусловно, смена гонщиков на пит-стопе, сами пит-стопы, они очень тяжёлые по сравнению с Формулой-1. Поэтому проще было бы выступить на трассе, где проходили этапы в прошлом году, но победа на первой гонке означает, что команда и гонщики, включая меня, хорошо сумели адаптироваться, и адаптировались лучше, чем другие», — передаёт слова Мазепина корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.

Вместе с Мазепиным за болид команды 99 Racing выступали Луи Делетраз и Ахмад Аль-Харти.