Международная мотоциклетная федерация продлила запрет на участие российских мотогонщиков

На очередном собрании Международной мотоциклетной федерации (FIM), прошедшем в Ливерпуле (Великобритания), было принято решение в отношении отстранения российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Решение о санкциях, впервые принятых в марте 2022 года, касающихся российских гонщиков, было продлено.

«Внимательно рассмотрев последние заявления МОК и тот факт, что на Украине не было отмечено благоприятного развития ситуации, правление ещё раз подтвердило решения, принятые на внеочередном заседании 5 марта 2022 года. FIM продолжает отслеживать ситуацию, учитывая специфику мотоспорта», — сообщается в заявлении на официальном сайте FIM.

Отметим, что в отношении российских спортсменов также действуют санкции со стороны Международной автомобильной федерации. В отличие от санкций ФИА, российским мотоциклистам нельзя выступать в соревнованиях под эгидой FIM даже под нейтральным статусом.