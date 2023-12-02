Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Международная мотоциклетная федерация продлила запрет на участие российских мотогонщиков

Международная мотоциклетная федерация продлила запрет на участие российских мотогонщиков
Аудио-версия:
Комментарии

На очередном собрании Международной мотоциклетной федерации (FIM), прошедшем в Ливерпуле (Великобритания), было принято решение в отношении отстранения российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Решение о санкциях, впервые принятых в марте 2022 года, касающихся российских гонщиков, было продлено.

«Внимательно рассмотрев последние заявления МОК и тот факт, что на Украине не было отмечено благоприятного развития ситуации, правление ещё раз подтвердило решения, принятые на внеочередном заседании 5 марта 2022 года. FIM продолжает отслеживать ситуацию, учитывая специфику мотоспорта», — сообщается в заявлении на официальном сайте FIM.

Отметим, что в отношении российских спортсменов также действуют санкции со стороны Международной автомобильной федерации. В отличие от санкций ФИА, российским мотоциклистам нельзя выступать в соревнованиях под эгидой FIM даже под нейтральным статусом.

Материалы по теме
ФИФА не отправляет деньги за участие футболистов РПЛ в чемпионате мира из-за санкций
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android