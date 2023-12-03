Руководитель «Уильямса» оценил рекордно интенсивный календарь Формулы-1

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз поделился мнением об интенсивности календаря Формулы-1 сезона-2024, в котором запланировано проведение 24 Гран-при, шесть из которых будут включать в себя спринтерские гонки. Напомним, что в прошедшем сезоне состоялось 22 Гран-при. В следующем году к списку прибавится Гран-при Эмилии-Романьи, отмененённое в 2023 из-за наводнения, и в календарь вернётся Гран-при Китая.

«Осмелюсь сказать, что календарь составлен на приемлемом или хорошем уровне. Думаю, что не нужно больше гонок. Считаю, что мы расширяем границы возможного не только с человеческой точки зрения, но и с технологической.

Очень сложно ехать в 24 разные страны, перемещаясь с грузом весом в 30 тонн, и сохранять одинаковый темп от начала чемпионата до его завершения, чтобы устраивать лучшее шоу в мире. Думаю я доволен тем, что есть — конечно, больше гонок не нужно», — приводит слова Ваулза RaceFans.