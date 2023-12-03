Брандл: пилоты должны казаться героями, а не выглядеть спокойными, как в Монце или в Спа

Бывший пилот Формулы-1, а ныне известный эксперт Мартин Брандл поделился мнением об условиях, в которых выступают современные пилоты и отметил, что лишь на Гран-при Катара наблюдал за гонщиками, как за исключительными людьми, ввиду приложенных ими усилий.

«Катар стал исключением, потому что там, очевидно, было жарко и влажно. К тому же, был интересный сценарий с шинной стратегией, боковыми ветрами и в целом всё сошлось. Тогда я думал, что пилоты выглядят настоящими героями. Буду честен, иногда, когда гонщики соревнуются в прохладный день в Монце или в Спа, болтают друг с другом в паддоке или в комнате отдыха, они выглядят так, будто бы они вообще ничего не делали в течение дня — мне немного не по себе от этого.

Полностью согласен, что условия, которые были в Катаре, — слишком сложные, но в следующем году эта гонка состоится гораздо позже, и проблем с шинами уже не будет. Командам нужно придумать, как пропускать больше воздуха через болиды, модифицировать кокпит и поработать над другими аспектами, но с этим нужно спокойно разобраться.

Хочу сказать, что в тот день я был дома, как обычно делаю это в дождливую погоду, и был в полном восторге от них. Не думаю, что следует слишком резко реагировать — это всего лишь единичный случай. Давайте взглянем на этот вопрос в перспективе и не будем так реагировать на специфические условия. Будем просто уважать пилотов и спокойно разбираться с другими вещами. Я придерживаюсь той точки зрения, что пилоты должны казаться героями, потому что они гладиаторы, и им нужно выглядеть так, чтобы казалось, будто никто другой не может им соответвовать», — написал Брандл в своём X (ранее Twitter).