Дуэн: 100% могу конкурировать с основными пилотами «Альпин»

Резервный пилот «Альпин» Джек Дуэн, который вместе с командой провёл свободную практику Гран-при Абу-Даби и пост-сезонные тесты, высказался о своём уровне относительно основных пилотов Эстебана Окона и Пьера Гасли.

«Да, 100% я могу конкуририровать с ними. На сегодняшний день, я довольно близок к обоим пилотам на быстром круге. Я показал это на первой свободной практике Гран-при Абу-Даби и в обоих попытках отстал от Пьера меньше чем на десяту.

Сейчас самое главное — найти последнюю половину десятой. Возможно, это будет заключаться в консультации в отделами, отвечающими за работу шин или аэродинамику, а так я просто стараюсь максимизировать каждую мелочь, особенно в использовании покрышек — ситуация здесь сильно отличается от Формулы-2», — заявил Дуэн в интервью Motorsport-Total.