Хэмилтон сказал, что для него важнее любых достижений в Формуле-1

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил, что его благотворительный проект Mission 44 является для него самым важным проектом в жизни и он ставит его выше любых достижений в Формуле-1.

«Этот проект для меня важнее, чем любое достижение на трассе. Честно говоря, это долгий процеес. Я запустил его в 2019 году. Не буду врать, мы только что сделали командную фотографию, и я до сих пор думаю, как много нам предстоит сделать.

Здесь всего три человека отличающегося цвета кожи, например. Однако у нас много женщин. В любом случае, нам необходимо двигаться. Сравнивая с 2019 годом, мне действительно кажется, что проект не продвинулся так далеко, как следовало. Теперь нашим испытанием будет совершить рывок», — приводит слова GPFans.

В 2021 году Хэмилтон вложил $ 25 млн. с целью помощи в образовании трудоустройстве и поддержки молодых людей из неблагополучной среды.