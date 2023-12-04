Сарджент назвал отличие Формулы-1 от младших серий

Пилот «Уильямса» американец Логан Сарджент, завершивший дебютный сезон в «Королевских гонках», поделился впечатлениями.

«Самое важное для меня это оценка уровня усилий, необходимого для того, чтобы выступать на таком уровне каждый божий день.

В младших сериях вам может сойти с рук посредственное выступление, вы всё равно можете оказаться впереди. Здесь же не тот случай. Речь идёт о том, чтобы выступать на максимуме возможностей изо дня в день. И это самое важное», — приводит слова Сарджента издание Racingnews365.

В минувшем сезоне Сарджент занял предпоследнее место в личном зачёте, опередив только Ника де Вриса, досрочно покинувшего «Альфа Таури». Единственное очко американец заработал на домашнем Гран-при США в Остине.