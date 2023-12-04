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Участникам «Дакара»-2024 запретили наносить национальные флаги на свои машины

В следующем розыгрыше ралли-рейда «Дакар», который пройдёт в 2024 году, будут запрещены национальные флаги на машинах участников. Об этом сообщается в обновлённом регламенте ралли-рейда.

Как сообщается в соответствующем пункте регламента, посвящённом идентификации участников, на автомобили запрещено будет наносить национальные флаги пилотов или штурманов.

Согласно регламенту Международной автомобильной федерации (ФИА) инициалы и фамилии пилота и штурмана, за которыми следуют национальные флаги страны, должны располагаться с обеих сторон передних крыльев или передних дверей транспортного средства.

Напомним, российские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях. Перед «Дакаром»-2023 ФИА предлагала представителям команды «КАМАЗ-мастер» заполнить анкеты, осуждающие действия России в отношении Украины.