Ферстаппен переформулировал вопрос, сможет ли «Ред Булл» обойтись без Хельмута Марко

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил на вопрос по поводу важности для команды её советника Хельмута Марко. Ранее сообщалось, что Хельмут может покинуть австрийский гоночный коллектив. При этом сам Марко говорил, что не знает, откуда берутся такие слухи.

«Может ли «Ред Булл» обойтись без Хельмута Марко? Я думаю, вы должны сформулировать это по-другому, а именно — что «Ред Булл» не должен стремиться к тому, чтобы обходиться без Хельмута. На мой взгляд, это связано с лояльностью, что является моим приоритетом номер один», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365 со ссылкой на De Telegraaf.

Ранее Ферстаппен ответил на вопрос, считает ли себя лучшим пилотом на данный момент.