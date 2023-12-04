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Макс Ферстаппен ответил, считает ли себя лучшим пилотом на данный момент

Макс Ферстаппен ответил, считает ли себя лучшим пилотом на данный момент
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Голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен признался, что всегда верил в себя и считал, что может победить любого соперника.

«Считаю ли я себя лучшим пилотом на данный момент? Думаю, верить в себя нужно всегда. Для меня это очень важный принцип. Мой подход всегда был таким – я всегда считал, что могу победить любого. Но это не означает, что я целыми днями, сидя на диване, говорю себе: «Я лучший, я лучший».

Конечно, тогда [в 2015 году] я был не в лучшей машине и прекрасно понимал, что мне ещё многому предстоит научиться. Однако я никогда не сомневался в своих способностях», — приводит слова Ферстаппена GPBlog со ссылкой на De Telegraaf.

Макс Ферстаппен нарушил правила, разогнавшись до 124 км/ч:

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