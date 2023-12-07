ФИА приняла первые меры после жалоб гонщиков в Катаре

Международная автомобильная федерация (ФИА) представила несколько нововведений на заседании в Баку (Азербайджан), которые планируется ввести в 2024 году.

В частности, поводом послужили многочисленные жалобы гонщиков, измучившихся от жары и влажности на Гран-при Катара. Некоторым пилотам даже потребовалась медицинская помощь.

В кокпите болидов будет установлено отверстие для отвода горячего воздуха, выполняющее охлаждающую функцию. Его будут использовать избирательно, в зависимости от условий. Данная мера станет первым шагом в череде изменений, другие варианты изучаются.

Также сообщается, что выезд с пит-лейна на стартовую решётку теперь будет разрешаться за 40 минут до старта, а не за 50, а количество металлических опасных деталей, прикрепляемых к днищу машин, сократится. И, наконец, механики машин, стартующих с пит-лейна, должны заканчивать свою работу за 90 секунд до прогревочного круга.