В «Альфа Ромео» заявили, что у Чжоу не будет права на ошибку в сезоне-2024

Глава инженерной службы команды Формулы-1 «Альфа Ромео» Хеви Пухолар оценил выступления китайского пилота Гуаньюя Чжоу и предостерёг его от ошибок перед сезоном-2024.

«В определённых условиях было немного сложно, и мы пытаемся понять, какой болид мы можем ему предоставить и как мы можем поработать с резиной, чтобы убедиться в последовательности и стабильности результатов. Иногда он более чувствителен к своим ощущениям. Различия небольшие, но с точки зрения результатов разница заметна, поэтому нам предстоит поработать над этим в следующем году. Не может быть места никакому маленькому недочёту или ошибке», — приводит слова Пухолара Motorsport Week.

В прошедшем сезоне Чжоу набрал шесть очков, трижды финишировав девятым.