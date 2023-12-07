ФИА исключила мужские местоимения из регламентов Формулы-2 и Формулы-3

Международная автомобильная федерация (ФИА) обновила спортивный регламент для Формулы-2 и Формулы-3 на 2024 год, добавив в него «более инклюзивные формулировки без учёта гендера» спортсменов. Об этом информирует RaceFans. Изменения касаются замены местоимений «он» и «ему» на нейтральные термины «пилот» и «пилоту».

Подчёркивается, что изменения, помимо прочего, направлены на исключения потенциальных лазеек, из-за которых некоторые правила в теории можно было применять только к участникам-мужчинам.

Отметим, что в сезоне Формулы-3 2023 года участвовала одна женщина-пилот – немка София Флёрш.

Отметим, что в спортивном регламенте Формулы-1 подобных изменений не произошло.

Ранее сообщалось, что ФИА приняла первые меры после жалоб гонщиков в Катаре.