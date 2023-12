В Bugatti создали уникальный Chiron в честь машины 1934 года

Компания Bugatti представила особую версию гиперкара Chiron Super Sport — 57 One of One, которая посвящена Bugatti Type 57, созданному почти 90 лет назад Жаном Бугатти, сыном Этторе, основателя марки.

Bugatti Chiron Super Sport 57 One of One Фото: Bugatti

Как сообщается в пресс-релизе Bugatti, идея создания машины появилась ещё 20 лет назад, когда одна из клиенток компании осталась под впечатлениям от увиденного в автомобильном музее Type 57 SC Atlantic в серебристо-синей раскраске — лишь три таких автомобиля сохранились до наших дней.

Спустя много лет под руководством ведущего дизайнера подразделения Sur Mesure Яши Штрауб была создана Bugatti Chiron Super Sport 57 One of One — причём в его создании лично участвовала та самая клиентка. Автомобиль сохранил серебристо-синюю расцветку, а кроме того, получил ряд уникальных дизайнерских компонентов, чтобы подчеркнуть связь гиперкара с Type 57.

Напомним, версия Bugatti Chiron Super Sport была представлена в 2021 году. Максимальная скорость автомобиля — 440 км/ч. Машина выпущена серией менее 100 экземпляров, а её стоимость в базовой версии — € 3,2 млн.